На ж/д станции "Кротовка" сошел с рельс вагон со щебнем

В субботу, 21 марта, в 12:56 14-м станционном тупиковом ж/д пути станции "Кротовка" КбшЖД, при производстве маневровых работ сошел с рельс вагон со щебнем, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, предварительной причиной схода является превышение длины состава над длиной 14-го тупикового пути в следствии ошибочного направления дежурным по станции данного ж/д состава на 14-й путь, вместо третьего пути.

В прокуратуре уточнили, что в результате схода повреждений подвижного состава нет, задержек движения поездов не допущено и находившийся в вагоне груз не рассыпался.

По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.