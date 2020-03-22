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На ж/д станции "Кротовка" сошел с рельс вагон со щебнем

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 21 марта, в 12:56 14-м станционном тупиковом ж/д пути станции "Кротовка" КбшЖД, при производстве маневровых работ сошел с рельс вагон со щебнем, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

По данным надзорного ведомства, предварительной причиной схода является превышение длины состава над длиной 14-го тупикового пути в следствии ошибочного направления дежурным по станции данного ж/д состава на 14-й путь, вместо третьего пути.

В прокуратуре уточнили, что в результате схода повреждений подвижного состава нет, задержек движения поездов не допущено и находившийся в вагоне груз не рассыпался.

По данному факту Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка.

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