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Экология Общество

Со льда у Жигулевской ГЭС спасли косулю

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники национального парка "Самарская Лука" помогли выбраться со льда косуле, попавшей в ловушку возле водозабора филиала "Жигулевская ГЭС", сообщает пресс-служба нацпарка.

Фото: "Самарская Лука"

Информацию о том, что на "распаленном" льду Куйбышевского водохранилища находится животное и не может самостоятельно его покинуть, передали в "Самарскую Луку" из Единой дежурно-диспетчерской службы 19 марта. Получив разрешение охраны Жигулевской ГЭС сотрудники национального парка прибыли к месту происшествия и совместно с работниками охраны поймали обессилившую косулю.

После обработки нескольких ссадин, полученных животным, сотрудники нацпарка вывезли пострадавшую косулю в один из кварталов Жигулевского лесничества.

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