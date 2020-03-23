Владельцу завода "Реметалл-С" насчитали 14,5 млн руб. недоимки по налогам

Владельцу отрадненского завода "Реметалл-С" Андрею Кичаеву насчитали налоговую недоимку в 14,5 млн руб., сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, компанию "ТД "Реметалл-С", занимающаяся рециклингом алюминия, в последние несколько месяцев сотрясают скандалы. Гендиректором предприятия выступает бизнесмен Андрей Кичаев, его основной собственник (99%) — компания "ТД "Алкам", подконтрольная ему же (через родственницу Надежду Кичаеву). Местные жители обвиняют завод Кичаева в отравлении экологии города. Несколько раз предпринимались попытки закрыть "Реметалл-С", однако без особого успеха.

Летом 2018 г. ТД "Реметалл-С" вступил в противостояние с налоговиками, в итоге фискалы инициировали дело о банкротстве юрлица.

И вот по итогам проверки УЭБиПК возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов" (ч.2 ст. 199.2 УК РФ). Санкция статьи — лишение свободы на срок до семи лет. Согласно фабуле уголовного дела, в период с 12 декабря по 28 декабря 2018 г. Андрей Кичаев как гендиректор ООО "ТД "Реметалл-С" предоставил в налоговую службу "заведомо ложные сведения" и скрыл от уплаты в бюджет РФ 14,576 млн рублей.

Следователи СК ищут Кичаева, чтобы с ним побеседовать, полицией "приняты меры к его розыску и задержанию". "СО" также не удалось получить комментарии у бенефициара "Реметалла-С" — его мобильный телефон недоступен.