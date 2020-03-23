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Театр Культура

Онлайн-трансляции Самарского театра оперы и балета начнутся с "Травиаты"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский академический театр оперы и балета составил программу спектаклей, которые будут доступны на сайте театра и в социальных сетях.

25 марта в 18:30 на сайте opera-samara.net Самарского театра и в социальной сети "ВКонтакте" будут транслировать оперу Джузеппе Верди "Травиата". Режиссер Карло Антонио де Лючия, художественное оформление - Елена Соловьева, костюмы - Наталья Земалиндинова, оркестром дирижирует Александр Анисимов. Запись будет доступна для просмотра в течение 24 часов.

27 марта, в Международный день театра, на сайте Самарского театра, в соцсети "ВКонтакте" и на телеканале "Губерния" покажут балет "Баядерка", поставленный лауреатами Национальной театральной премии "Золотая Маска" балетмейстером Габриэлой Комлевой и дирижером Андреем Даниловым. Художник-постановщик - народный художник России Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург), художник по свету - Ирина Вторникова (Ростов-на-Дону).

Расписание трансляций балета "Баядерка": "ВКонтакте" и сайт opera-samara.net - 27 марта в 18:30, запись будет доступна в течение суток. Телеканал "Губерния" - 27 марта в 14:05, повторы 28 марта в 0:30 и 29 марта в 13:05.

Также в планах театра - трансляция спектаклей "Борис Годунов", "Кармен", "Щелкунчик", концерта оперных солистов из Колонного зала, онлайн-экскурсия в цех пошива головных уборов.

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