В Новокуйбышевске будут судить врача, продавшего больничный лист

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Следственным отделом по г. Новокуйбышевск СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего одного из отделений ГБУЗ СО Волжская ЦРБ, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.