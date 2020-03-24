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Суды Происшествия

В Новокуйбышевске будут судить врача, продавшего больничный лист

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственным отделом по г. Новокуйбышевск СУ СК РФ по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего одного из отделений ГБУЗ СО Волжская ЦРБ, обвиняемого в получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 30 августа 2019 г. в ходе проведения мероприятия "оперативный эксперимент" обвиняемый, находясь в своем служебном кабинете, получил 15 тыс. руб. за выдачу листа нетрудоспособности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Волжского района Самарской области для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществлялось сотрудниками подразделения  ГУ МВД России по Самарской области.

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