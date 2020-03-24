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Преступления Происшествия

"Мертвые души" в самарском детсаду привели к уголовному делу

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре после прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в детсаду № 325 "Незабудка". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сотрудники надзорного ведомства обнаружили, что руководство детсада с января 2019 г. по январь 2020 г. выплачивало зарплату работнику, фактически не осуществлявшему служебные обязанности по должностям тьютора и кастелянши. Всего за 2019 г. фиктивному сотруднику начислили свыше 295 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения").

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