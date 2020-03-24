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Суды Происшествия

Самарец вырастил в гараже 24 куста конопли

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли приговор 36-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконном культивировании наркосодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.

Мужчина, употреблявший наркотики, решил выращивать коноплю, хотя знал, что это запрещено.

Он собирал информацию о возделывании растения и в 2018–2019 гг. приобрел семена конопли, ведра, грунт, газоразрядные лампы и монтажную пену. В сентябре 2019 г. мужчина утеплил и оборудовал гараж в Стационарном переулке. Самарец вырастил 24 куста конопли. А 29 ноября 2019 г. полицейские нашли их и изъяли. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.

В суде мужчина признал вину. Его приговорили к году ограничения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

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