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Музеи и выставки Культура

Самарский художественный музей можно будет посетить с помощью мультимедийного гида Artefact

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский художественный музей 26 марта в 13:30 презентует мультимедийный гид Artefact с технологией дополненной реальности.

В рамках нацпроекта "Культура" в художественном музее начал работать мультимедийный гид Artefact с технологией дополненной реальности.

При помощи мультимедийного гида можно удаленно посетить музей. Технология позволят посетителям узнать об истории того или иного шедевра, познакомиться с интересными фактами и важными деталями отдельных экспонатов, узнать о судьбе произведений искусства и их авторов.

Сейчас на платформе Artefact представлены 40 экспонатов из собрания самарского музея. Здесь уже есть картины из коллекции Русское искусство: В.Е.Маковский, "Две матери"; К.А.Коровин, "Портрет Надежды Ивановны Комаровской"; М.В.Нестеров, "Юность Сергия" и "Старец Раб Божий Авраамий" и другие.

К примеру, оказавшись онлайн рядом с портретом Марии Воейковой работы одной из первых русских художниц Любови Бороздны-Стромиловой, с помощью приложения вы узнаете, что к его созданию приложил руку Карл Брюллов, прописав правый глаз модели, руку в перчатке и зеленую ветку лавра. Аудиогид расскажет биографию изображенной на холсте героини, личность которой была установлена не очень давно.

Чтобы воспользоваться Artefact , достаточно скачать его в AppStore или GooglePlay.

Гид потребителя

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