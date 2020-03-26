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Алексей Кедрин: "Успех пивовара зависит от того, насколько хорошо он владеет профессией"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне в Самаре планируется провести финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Впервые в нем представлена номинация "Лучший пивовар". Партнером федерального этапа конкурса выступает Пивоваренная компания "Балтика" (часть Carlsberg Group). О том, как становятся пивоварами, рассказал вице-президент компании по работе с органами госвласти и корпоративным отношениям Алексей Кедрин.

Фото: предоставлено компанией "Балтика"

— 20 марта подписано соглашение между компанией "Балтика" и правительством Самарской области о партнерстве по организации федерального этапа конкурса в номинации "Лучший пивовар". Почему для "Балтики" важно участие в проведении такого конкурса?

— В этом году "Балтике" исполняется 30 лет. Наша компания играет большую роль в отрасли на протяжении всей истории, и это связано не только с ее положением на рынке, но и с высокой активностью, которую мы исторически проявляем. Компания участвует в любых мероприятиях, важных для отрасли. Федеральный этап конкурса в номинации "Лучший пивовар" — одно из таких важных событий.

В духе "Балтики" — активно внедрять инновации, вносить вклад в развитие пивоваренной отрасли, особенно учитывая историю создания Carlsberg Group, частью которой "Балтика" уже много лет является. Самый яркий пример из истории Carlsberg Group — создание чистой культуры дрожжей. Это стало революцией в мире пивоварения, так как позволило получать продукт стабильно высокого качества. Владелец компании не стал оберегать эти дрожжи патентом, а раздал всем желающим пивоварам бесплатно. Сегодня практически по всему миру используются те самые дрожжи, которые называются в честь компании Saccharomyces carlsbergensis. Наш лозунг гласит: "Варим пиво для лучшего сегодня и завтра". В нем отражается дух настоящих пивоваров.

— "Балтика" и правительство Самарской области имеют большой опыт сотрудничества. Какой вклад компания вносит в развитие нашего региона и каковы плюсы Самары как площадки для проведения финала всероссийского конкурса?

— В Самарской области "Балтика" работает уже много лет. Я помню, как забивались сваи для строительства завода еще в 2002 году, когда вместе с руководством региона мы осматривали стройплощадку. С самого начала власти Самарской области относились к нам, да и к пивоварам в целом, с большой мудростью. Не случайно правительство региона выступило с инициативой провести финал конкурса в номинации "Лучший пивовар" именно здесь.

Надеемся, что к профессиональному конкурсу пивоваров проявит интерес не только Самара, но и все Поволжье в целом. Мы сами намерены не участвовать в нем, а помогать в организации. Основная задача — помочь выйти под софиты новым молодым пивоварам.

— С 2020 года использование профессиональных стандартов в России стало обязательным в государственном секторе. Насколько актуальна тема профстандартов для пивоваренной отрасли?

— Для нас это тоже актуально. Пивоварение — одна из самых высококонкурентных отраслей. В России насчитываются тысячи сортов пива. Мы здесь составляем конкуренцию любой европейской стране с давними традициями, будь то Чехия или Германия. Самара является не исключением, а ярким примером. При существующей конкуренции развитие пивовара, его становление и успех зависят от того, насколько он владеет профессией.

Объем инвестиций в строительство и развитие завода "Балтика-Самара" с 2003 года составляет более 6 млрд рублей. Только за последние три года в филиале было реализовано два крупных инвестиционных проекта по развитию производства: установлено оборудование по производству безалкогольного пива и линии по розливу в ПЭТ-кеги.

"Балтика-Самара" является одним из крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Акцизные отчисления компании в бюджет Самарской области составляют более 80% от всех акцизов, которые получает регион от пивоваренной отрасли. По итогам 2019 года сумма выплаченных акцизов составила 6,6 млрд рублей. Филиал "Балтика-Самара" выпускает около 50 ассортиментных единиц пива региональных, федеральных и лицензионных торговых марок. Продукция предприятия поставляется в регионы Поволжья, Урала, Сибири, Юга, а также экспортируется в Казахстан и страны Средней Азии.

Еще пять — семь лет назад было довольно пренебрежительное и не очень дружественное отношение к пивоварам. Сейчас ситуация в отрасли иная, в нее приходит много молодых людей, что радует. Пивовар — профессия международная, многие из них, в том числе на "Балтике", получали образование в самых сильных международных школах.

— В России существует кузница кадров для отрасли?

— Безусловно, есть отраслевые институты пищевой и перерабатывающей промышленности, где на кафедрах бродильных производств готовят специалистов. Пиво в этом смысле находится между вином, кисломолочными продуктами и отчасти хлебом. За рубежом также есть специализированные институты.

Сегодня человек может закончить хорошие курсы за год. И в этом смысле мы также готовы быть гибкими. У нас есть опыт, когда наши пивовары и технологи из разных регионов активно делятся с коллегами по отрасли своим опытом в формате мастер-классов или специальных экскурсий на предприятие. Для студентов профильных вузов компания предлагает программы оплачиваемых профессиональных стажировок — "Звезды Балтики" и "Управляй Будущим". Так, Самарский технический университет — главный поставщик профессиональных кадров для производственных подразделений нашего самарского филиала, студенты СамГТУ — активные участники балтийских программ развития талантов и построения карьеры. Наше сотрудничество началось в 2003 году, когда вуз стал готовить специалистов для только что построенного завода "Балтика-Самара".

— Вы входите в состав общественного совета при Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка. Расскажите о наиболее важных вопросах для пивоваров, которые стоят на повестке дня и обсуждаются на заседаниях совета.

— Институт общественных советов был создан правительством России, чтобы представители общественности могли контролировать, чем занимаются те или иные органы власти. Казалось бы, как пивовары могут контролировать Росалкогольрегулирование? Но помимо пивоваров и работников других отраслей, имеющих отношение к алкоголю, в общественный совет Росалкогольрегулирования входят представители общественных, молодежных организаций, широкая общественность. Задача совета — сделать так, чтобы деятельность Росалкогольрегулирования была понятна, и если мы увидим, что в том или ином виде она вступает в противоречие с интересами общества, то наша цель — донести эту позицию до ведомства. "Балтика" видит себя частью и пивоваренного сообщества, и общества в целом. В регионах, куда мы приезжаем, стараемся встречаться с местными пивоварами, обсуждать общие проблемы, независимо от того, находимся в одной ассоциации или нет. Так же происходит на площадке общественного совета, где создана рабочая группа по профилактике нелегального оборота пива, которую я возглавляю. У нас нет задачи наказать тех, кто работает неправильно. Это функция государства. Наша задача — защитить интересы тех, кто хочет работать правильно.

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