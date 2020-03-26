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Экология Общество

Специалисты центра стандартизации и метрологии вносят свой вклад в защиту окружающей среды

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Состояние окружающей среды волнует каждого жителя нашего региона. И причин для беспокойства хватает. Да и может ли быть иначе при развитом промышленном производстве, крупных городах и растущем числе автомобилей на дорогах?

Фото: предоставлено ФБУ "Самарский ЦСМ"

Большое количество промышленных предприятий и химических производств ежедневно выбрасывают в воздух десятки тонн загрязняющих веществ, причем многие из них располагаются вблизи жилых массивов. Атмосферный воздух перенасыщен окисью углерода, диоксидом азота, диоксидом серы, ароматическими углеводородами, фенолом, формальдегидом, хлористым и фтористым водородом, бензапиреном, сажей, пылью. Все эти вещества оказывают неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека.

Существенно снижает чистоту воздуха автомобильный транспорт, являющийся основным источником формальдегида, который плохо рассеивается и долго сохраняется в приземном слое. Это вещество не только вызывает аллергические заболевания, но и провоцирует рак, а взаимодействуя с углеводородами, формальдегид образует еще более вредные вещества.

Воздух в городах перенасыщен пылью. Многие утром наблюдают ее ровный слой на припаркованных автомобилях. Пыль попадает в легкие и может служить переносчиком в том числе вирусных инфекций. Поэтому сегодня чрезвычайно важен экологический мониторинг, который относится к важнейшим инструментам оценки состояния окружающей среды.

Оборудование для мониторинга может представлять собой от отдельного прибора до передвижных и стационарных экологических постов, систем мониторинга промышленных дымовых выбросов и сбросов сточных вод предприятий. Анализ состава газовых выбросов в атмосферу осуществляют с применением газоанализаторов различных конструкций, хроматографов. Для контроля состава и свойств сточных вод и почвы используют различные виды анализаторов, спектрофотометров, ИК-фурье спектрометров, иономеров, дозиметров и др.

Все оборудование, используемое для измерений при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, должно проходить обязательную поверку. Только в этом случае можно быть уверенным в достоверности результатов измерений.

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" (ФБУ "Самарский ЦСМ") уже не первый год профессионально занимается техническим обслуживанием, ремонтом, подготовкой и проведением поверки оборудования, используемого в том числе для мониторинга окружающей среды. "Мы постоянно инвестируем средства в развитие, в закупку нового высокотехнологичного оборудования, — пояснил директор центра директор Евгений Мишин. — У нас трудятся высококлассные специалисты, которые ежегодно проходят обучение, повышение квалификации и стажировки. Наша компетентность подтверждена разрешительными документами национального органа по аккредитации (RA.RU311429) и соответствующими лицензиями".

По всем вопросам, связанным с обслуживанием средств измерений, можно обращаться по телефону: (846) 336-90-66, e-mail: fizhim@samaragost.ru или лично по адресу: г. Самара, пр. К. Маркса, 134.

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