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Преступления Происшествия

Жителя Жигулевска обвиняют в попытке откупиться от обыска

ЖИГУЛЕВСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске закончили расследовать уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2019 г. обвиняемый попытался передать полицейскому 200 тыс. руб., чтобы тот не проводил обыск дома у мужчины, который, предположительно, незаконно хранил алкоголь. Правоохранитель отказался от взятки.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направят в суд Ставропольского района для рассмотрения.

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