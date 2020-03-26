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Преступления Происшествия

Депутата гордумы Чапаевска, подозреваемую в "заказе" мужа, оставили под стражей

ЧАПАЕВСК. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 марта, Самарский районный суд Самары под председательством Анны Давыдовой продлил депутату городской думы Чапаевска Наталье Гурьяновой содержание под стражей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, 44-летняя депутат решила вместе с 40-летней знакомой организовать убийство мужа, чтобы получить совместно нажитое имуществом и его деньги.

20 января в кафе женщины предложили некоему Дмитрию выполнить "заказ" за 400 тыс. рублей. Мужчина согласился, и ему передали информацию о месте пребывания и работы потерпевшего, а также о его автомобиле.

27 января заказчицы отдали аванс - 200 тыс. руб. - предполагаемому киллеру, который на самом деле участвовал в оперативном эксперименте. После этого подруг задержали сотрудники ФСБ.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о приготовлении к заказному убийству и арестовали их. 26 марта суд продлил срок содержания под стражей Наталье Гурьяновой. Также сегодня следствие планирует выйти в суд с ходатайством о продлении ареста предполагаемой сообщнице.

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