В Отрадном с рельсов сошли две цистерны с кислотой

В среду, 25 марта, на железнодорожной станции в Отрадном сошли с рельсов две цистерны с кислотой и полувагон с ломом чермета. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Примерно в 11:00 во время маневровых работ на 15 вытяжном пути станции Новоотрадная сошли с рельсов полувагон с ломом черных металлов и две цистерны с опасным грузом — парфюмированной кислотой.

Как уточнила представитель надзорного ведомства, никто не пострадал, вагоны не опрокинулись, задержек в движении поездов не последовало.

"Сошедшие с рельсов полувагон и цистерны подняли, разлива опасных грузов не произошло, — подчеркнула Юлия Макова. — Как показала проверка, предварительной причиной произошедшего явилась раскантовка рельс".

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.