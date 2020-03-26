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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Отрадном с рельсов сошли две цистерны с кислотой

ОТРАДНЫЙ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 25 марта, на железнодорожной станции в Отрадном сошли с рельсов две цистерны с кислотой и полувагон с ломом чермета. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Юлия Макова.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура

Примерно в 11:00 во время маневровых работ на 15 вытяжном пути станции Новоотрадная сошли с рельсов полувагон с ломом черных металлов и две цистерны с опасным грузом — парфюмированной кислотой.

Как уточнила представитель надзорного ведомства, никто не пострадал, вагоны не опрокинулись, задержек в движении поездов не последовало.

"Сошедшие с рельсов полувагон и цистерны подняли, разлива опасных грузов не произошло, — подчеркнула Юлия Макова. — Как показала проверка, предварительной причиной произошедшего явилась раскантовка рельс".

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о необходимых мерах прокурорского реагирования.

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