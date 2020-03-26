За фейковые новости о коронавирусе и репосты грозит штраф до 100 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин призвал все ответственные органы власти наладить информационную работу так, чтобы граждане России получали реальные данные о распространении новой коронавирусной инфекции, не поддаваясь панике в связи с появлением информационных вбросов, не соответствующих действительности.

В Самарской области в данной работе участвуют не только органы власти и правоохранительные структуры. Активно включились представители общественности и юридического сообщества. Вся официальная информация по коронавирусу в России оперативно обновляется на специально созданном ресурсе стопкоронавирус.рф, официальных сайтах Минздрава и Роспотребнадзора, а также в региональных источниках.

В социальные сети постоянно поступают сообщения о коронавирусе из непроверенных источников. Так, пишут о замалчивании смертельных случаев, уже введенных в стране карантинах — страшных историй, не имеющих под собой реальной почвы, очень много. Из-за них растет паника, а разобраться в том, где правда, а где ложь становится все труднее.

Заместитель председателя общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Алексей Бородин отмечает: "Мы все принимаем для себя правила переходить на зеленый свет. И когда ступаем на дорогу, пытаемся убедиться, а видят ли нас другие участники дорожного движения. Также и делая перепост, убедитесь, что это официальная информация и она достоверная".

С точки зрения юристов, подобные фейки представляют собой заведомо ложную информацию, а значит те, кто запускает их в сеть, и даже те, кто распространяет их дальше — репостит, вполне могут понести реальную ответственность.

За распространение заведомо недостоверной информации, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, злоумышленнику грозит не менее 30 тыс. рублей штрафа. Если же в подобном деянии замечено юридическое лицо, то сумма наказания поднимается до 100 тысяч. Подобного рода ответственность предусмотрена ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях.

"Там как раз речь идет о тех вот злоупотреблениях, и я думаю, что репосты тоже нужно рассматривать как инструмент распространения фейковой информации. И тот, кто это делает, должен понимать, что следующим шагом в отношении него будет привлечение к ответственности", — отмечает заведующий кафедрой государственного и административного права Самарского университета, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Самарской области Виктор Полянский.