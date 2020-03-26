В День театра оперный впервые начнет онлайн-продажу абонементов

В Международный день театра 27 марта Самарский театр оперы и балета будет транслировать балет "Баядерка", покажет концерт и впервые начнет онлайн-продажу абонементов.

Балет "Баядерка" (6+), поставленный балетмейстером Габриэлой Комлевой и дирижером Андреем Даниловым, будет транслироваться в соцсеть "ВКонтакте" и на сайт opera-samara.net 27 марта, в 18:30. Запись будет доступна в течение суток. Зрители телеканала "Губерния" смогут увидеть балет 27 марта в 14:05, повторы покажут 28 марта, в 0:30, 29 марта, в 13:05, 23 апреля, в 15:30.

В День театра театр покажет также концерт "Шедевры оперы" (6+), который будет транслироваться на сайте в 18:30. Запись концерта останется на сайте.

В тот же день театр оперы и балета впервые начнет продажу абонементов на следующий сезон онлайн. Зрителям предлагают пять абонементов для взрослых и детей, на оперы и балеты, в большой зал и на малую сцену.