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Музеи и выставки Культура

Музей им. Алабина покажет в интернете лекций Яны Травкиной "История искусства"

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Музей им. Алабина 27–29 марта начнет транслировать цикл лекций Яны Травкиной "История искусства". На первой онлайн-лекции речь пойдет об искусстве Древней Греции.

"Увидим шедевры, вошедшие в копилку мирового искусства, и попытаемся оценить, какое значение в формировании нашей современной цивилизации имеет культурный опыт греков", — обещает Яна Травкина.

Посетители официальных страниц музея также познакомятся с видеосюжетом о присвоении Самаре звания Города трудовой доблести. О жизни тылового Куйбышева в годы войны расскажет заведующая отделом истории Ирина Лазарева.

Дом-музей В. И. Ленина выпустит сюжет подготовке новой выставки "Народный Ленин", посвященной 150-летию В. И. Ульянова (Ленина).

Дом-музей М. В. Фрунзе переводит в цифровой формат свои кинолектории. В рамках онлайн-рубрики покажут художественные и документальные фильмы о гражданской войне и о Великой Отечественной войне.

Музей Модерна выпустит подкаст "Модерн и модернизм". Модерн — стиль, определяющий культурную идентичность самарцев. В чем его различия с модернизмом и в чем их сходство — поможет разобраться подкаст. Помимо этого, все подписчики страниц музея в официальных сетях смогут продолжить виртуальную экскурсию по залам действующей выставки "Антропология коллекционирования", где представлены уникальные предметы и произведения искусства частного коллекционера Сергея Гнилицкого.

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