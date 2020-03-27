"Стандарт" вернулся к планам строительства ФОКа в парке "Дружба"

ООО "Стандарт" обратилось в мэрию Самары с просьбой сменить зонирование участка площадью 20,1 тыс. кв. метров в парке "Дружба". Постановление о подготовке внесения изменений в ПЗЗ опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, компания намерена перевести участок из зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) в Ц-4с (общественно-деловая зона для размещения объектов спортивно-зрелищного назначения).

Напомним, ранее "Стандарт" уже заявлял о планах возведение ФОКа в парке "Дружба", но тогда в изменении зонирования ему отказали. По данным кадастровой карты, спортивный объект должен расположиться на месте аттракционов и стоянки.