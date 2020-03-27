Самарский театр драмы покажет, как создать Эдит Пиаф с помощью грима

Самарский театр драмы 30 марта опубликует видео мастер-класса "Создание образа Эдит Пиаф с помощью грима" (12+) с постижером театра Татьяной Юрченко и актрисой Виолеттой Шулаковой.

Постижер Татьяна Юрченко проведет мастер-класс по созданию сложного образа: расскажет, как правильно наносить грим и косметику, надевать парик, как правильно подойти к изменению черт лица и создать нужную геометрию. Актриса Виолетта Шулакова в режиме реального времени превратится в певицу Эдит Пиаф.

Проект театра "Руки мастера" появится в Instagram, Facebook и Вконтакте.