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Театр Культура

Самарский театр драмы покажет, как создать Эдит Пиаф с помощью грима

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр драмы 30 марта опубликует видео мастер-класса "Создание образа Эдит Пиаф с помощью грима" (12+) с постижером театра Татьяной Юрченко и актрисой Виолеттой Шулаковой.

Постижер Татьяна Юрченко проведет мастер-класс по созданию сложного образа: расскажет, как правильно наносить грим и косметику, надевать парик, как правильно подойти к изменению черт лица и создать нужную геометрию. Актриса Виолетта Шулакова в режиме реального времени превратится в певицу Эдит Пиаф.

Проект театра "Руки мастера" появится в Instagram, Facebook и Вконтакте.

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