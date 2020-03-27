Самарские парки закрываются для посещения

С 27 марта по 5 апреля все парки Самары будут закрыты для посещения, работа всех аттракционов и торговых точек на территории парков и на прилегающей территории прекращается, сообщает МАУ "Парки Самары".

Напомним, неделя с 27 марта по 5 апреля объявлена президентом нерабочей с сохранением зарплаты. "Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни", - уточнил лидер страны.

В Самарской области на данный момент насчитывается уже 14 человек с подтвержденным диагнозом заражения коронавирусом.