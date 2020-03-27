Самарские ТЦ готовы к закрытию, но пока планируют работать в штатном режиме

В представительстве группы компаний "Виктор и Кo" заявили, что все торговые центры, принадлежащие их холдингу, на следующей неделе будут продолжать работать в штатном режиме.

В ТЦ "Мега Самара" рекомендовали всем, кто планирует посетить магазин, следить за информацией, которая появляется в социальных сетях о графике работы.

В ТЦ "Сила Спорта" также отметили, что пока не могут предоставить точный график работы магазина, так как ситуация постоянно меняется. ТЦ планирует свою работу в штатном режиме, но при появлении новых постановлений от правительства руководство готово принять решение о закрытии.

Напоминаем, все сети кинотеатров в торговых центрах на данный момент уже закрыты, как и детские площадки, все массовые мероприятия отменены.