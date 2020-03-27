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Галерея "Виктория" уходит на карантин с 28 марта

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Одна из последних культурных институций Самары, которая продолжала работать не только онлайн — галерея "Виктория" — с 28 марта уходит на карантинные каникулы.

Как сообщают в галерее, это связано с постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, согласно которому "ограничивается до особого распоряжения проведение на территории Самарской области театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых мероприятий".

До 19:00 27 марта у посетителей еще есть возможность увидеть выставку "Сад утопий" (16+). Все запланированные образовательные мероприятия переносятся на апрель.

В галерее обещают привести в порядок ютуб-канал и выложить все лекции, которые были записаны за всю историю "Виктории".

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