При необходимости СОКБ им. Середавина переведут в режим инфекционной больницы за двое суток

В пятницу, 27 марта, в правительстве Самарской области состоялось ежедневное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова его провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В заседании штаба приняли участие руководители министерств и ведомств областного правительства, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, МЧС, многие из них подключились к разговору в режиме видеосвязи.

Участники заседания рассмотрели также вопрос готовности клиник к возможному размещению и лечению пациентов с диагнозом COVID-19. Напомним, Самарская область находится на втором месте в стране по оснащенности аппаратами искусственной вентиляции легких, требующимися в случае неблагоприятного течения заболевания - 42 аппарата на 100 тыс. человек.

Главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Армен Бенян сообщил, что развернуть необходимое количество инфекционных коек и перевести лечебное учреждение в режим инфекционной больницы коллектив клиники готов в течение двух суток после принятия такого решения.

Он обозначил также потребности в средствах индивидуальной защиты, на закупку которых требуются дополнительные финансовые ресурсы. Виктор Кудряшов поручил подготовить распоряжение о выделении необходимых сумм из областного бюджета в течение сегодняшнего дня.

Оперативно было найдено решение для обеспечения транспортом участковых врачей: с введением режима повышенной готовности выросло количество вызовов на дом, и автомобилей при поликлиниках стало недостаточно. Муниципалитетам поручено до конца дня подобрать такие транспортные средства и передать их в поликлиники на время действия режима повышенной готовности.