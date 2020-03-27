16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более чем 3 тыс. человек находятся на карантине в Самарской области При необходимости СОКБ им. Середавина переведут в режим инфекционной больницы за двое суток Александр Фетисов: Призываю сограждан удержаться от транслирования фейков В больницах региона могут развернуть дополнительно до 2 тыс. коек Правительство Самарской области окажет поддержку региональному бизнесу

Облправительство Власть и политика

При необходимости СОКБ им. Середавина переведут в режим инфекционной больницы за двое суток

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 27 марта, в правительстве Самарской области состоялось ежедневное заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова его провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В заседании штаба приняли участие руководители министерств и ведомств областного правительства, главы муниципальных образований, представители правоохранительных органов, Роспотребнадзора, МЧС, многие из них подключились к разговору в режиме видеосвязи.

Участники заседания рассмотрели также вопрос готовности клиник к возможному размещению и лечению пациентов с диагнозом COVID-19. Напомним, Самарская область находится на втором месте в стране по оснащенности аппаратами искусственной вентиляции легких, требующимися в случае неблагоприятного течения заболевания - 42 аппарата на 100 тыс. человек.

Главный врач Самарской областной клинической больницы имени Середавина Армен Бенян сообщил, что развернуть необходимое количество инфекционных коек и перевести лечебное учреждение в режим инфекционной больницы коллектив клиники готов в течение двух суток после принятия такого решения.

Он обозначил также потребности в средствах индивидуальной защиты, на закупку которых требуются дополнительные финансовые ресурсы. Виктор Кудряшов поручил подготовить распоряжение о выделении необходимых сумм из областного бюджета в течение сегодняшнего дня.

Оперативно было найдено решение для обеспечения транспортом участковых врачей: с введением режима повышенной готовности выросло количество вызовов на дом, и автомобилей при поликлиниках стало недостаточно. Муниципалитетам поручено до конца дня подобрать такие транспортные средства и передать их в поликлиники на время действия режима повышенной готовности.

 

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5