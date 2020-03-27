Самарчанка, задержанная с героином в Чапаевске, получила условный срок

Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда, вынесенный 34-летней жительнице Самары Александре Ульяновой, которую признанной виновной в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
По данным ведомства, женщина приобрела героин для дальнейшего сбыта. Ее задержали сотрудники ФСБ в Чапаевске.
На следующий день в отношении Александры Ульяновой возбудили уголовное дело.
Чапаевский городской суд 13 марта приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.