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Суды Происшествия

Самарчанка, задержанная с героином в Чапаевске, получила условный срок

ЧАПАЕВСК. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Чапаевского городского суда, вынесенный 34-летней жительнице Самары Александре Ульяновой, которую признанной виновной в незаконном обороте наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

По данным ведомства, женщина приобрела героин для дальнейшего сбыта. Ее задержали сотрудники ФСБ в Чапаевске.

На следующий день в отношении Александры Ульяновой возбудили уголовное дело.

Чапаевский городской суд 13 марта приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

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