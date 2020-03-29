Владелец самарского магазина обезвредил и задержал грабителя

В Самаре задержали 41-летнего мужчину, устроившего разбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью с 28 на 29 марта неизвестный мужчина с ножом зашел в продуктовый магазин на ул. 22 Партсъезда и потребовал у продавца отдать деньги из кассы.

Когда злоумышленник замешкался, сотрудница магазина позвонила директору и включила громкую связь. Владелец магазина был неподалеку, он понял обстоятельства происходящего и приехал в торговую точку. Мужчине удалось выбить нож из рук нападавшего и удерживать его до приезда полицейских.

По данным правоохранителей, задержанный нигде не работает и был судим за грабеж. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 162 УК РФ ("Разбой").