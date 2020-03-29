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Театр Культура

Театр драмы покажет документальный фильм о создании спектакля "Вот так и живем"

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр драмы 3 апреля, в 14:00, в соцсетях покажет премьеру документального фильма, посвященного созданию спектакля "Вот так и живем" по рассказам Василия Шукшина.

Спектакль поставлен чуть меньше года назад. Режиссер-постановщик Миша Лебедев слил воедино шесть рассказов писателя: "Беспалый", "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Микроскоп", "Случайный выстрел" и "Верую!" Рассказы разные и самобытные, но объединяет их тема отношений между мужчиной и женщиной. Герои произведений Шукшина — волевые, сильные личности, которые не стесняются проявлять чувства. Порой они ведут себя как дети, честно и непосредственно, чем волнуют и смешат читателей и зрителей.

Документальный фильм состоит из большого интервью с артистами и режиссером, сцен из спектакля, а также архивных видео с репетиций.

Премьера фильма пройдет на официальных площадках театра драмы в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Проект театра "Говорит артист" сопровождается хештегами #говоритартист и #драмапротиввируса.

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