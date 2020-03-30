В Куйбышевском районе в ДТП погиб водитель врезавшейся в столб Lada Kalina

В понедельник, 30 марта, в около 7 утра около дома № 14 на Новокуйбышевском шоссе произошел наезд на световую опору автомобиля Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Водитель 44 лет скончался на месте происшествия, его пассажир - 41-летняя женщина, госпитализирована.
Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь пострадавшей, обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев.
По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение.