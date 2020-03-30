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ДТП Происшествия

В Куйбышевском районе в ДТП погиб водитель врезавшейся в столб Lada Kalina

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 марта, в около 7 утра около дома № 14 на Новокуйбышевском шоссе произошел наезд на световую опору автомобиля Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Водитель 44 лет скончался на месте происшествия, его пассажир - 41-летняя женщина, госпитализирована. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники дорожно-патрульной службы оказали помощь пострадавшей, обеспечивают беспрепятственный проезд для других участников дорожного движения, устанавливают и опрашивают очевидцев.

По собранным материалам будет проведена проверка и принято процессуальное решение.

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