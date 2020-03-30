В Куйбышевском районе в ДТП погиб водитель врезавшейся в столб Lada Kalina

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В понедельник, 30 марта, в около 7 утра около дома № 14 на Новокуйбышевском шоссе произошел наезд на световую опору автомобиля Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.