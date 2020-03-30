Самарский театр драмы представит премьеру документального фильма о создании спектакля “Вот так и живем”

В пятницу, 3 апреля, в 14:00 ГБУК "Самарский академический театр драмы им. М.Горького" планирует премьеру документального фильма, посвященного созданию спектакля "Вот так и живем" по рассказам В.Шукшина.

Спектакль, поставленный чуть меньше года назад, уже зарекомендовал себя как знаковая постановка в истории самарского театра. Режиссер-постановщик Миша Лебедев слил воедино 6 рассказов писателя: "Беспалый", "Сапожки", "Жена мужа в Париж провожала", "Микроскоп", "Случайный выстрел" и "Верую!". Рассказы очень разные и самобытные, но объединяет их одно — тема отношений между мужчиной и женщиной. Это честные и трогательные истории о том, до чего порой доводит непонимание в семье, на что провоцирует слепая любовь и как вдохновляют гармоничные отношения. Герои произведений В. М. Шукшина — волевые, сильные личности, которые не стесняются проявлять свои чувства. Порой они ведут себя как дети, честно и непосредственно, чем волнуют и смешат читателей/зрителей.

Документальный фильм о постановке спектакля "Вот так и живем", который представит САТД им. Горького 3 апреля, состоит из большого интервью с артистами и режиссером, сцен из спектакля, а также архивных видео с репетиций.

Премьера фильма пройдет на официальных площадках театра драмы в Instagram, Facebook и ВКонтакте. Проект театра "Говорит артист" сопровождается хештегами #говоритартист и #драмапротиввируса.