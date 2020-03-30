16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля Счетная палата: бюджетные вложения в "Крылья Советов" неэффективны "Крылья Советов" возобновят тренировки 1 апреля "Крылья Советов" заплатят 100 тыс. руб. за нарушения на матчах с "Тамбовом" "Спартак" интересуется двумя футболистами "Крыльев"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководством ПФК "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе команды: футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля.

Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

Иностранные футболисты "Крыльев" находятся в Самаре. Все игроки команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально.

Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля.

Гид потребителя

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5