"Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля

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Руководством ПФК "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе команды: футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля.