"Крылья Советов" перенесли начало тренировок на 7 апреля

Руководством ПФК "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе команды: футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля.
Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.
Иностранные футболисты "Крыльев" находятся в Самаре. Все игроки команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально.
Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля.