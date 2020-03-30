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ЖКХ и благоустройство Общество

Водоснабжение и водоотведение Самары осуществляется в штатном режиме

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"РКС-Самара" обеспечивает бесперебойное и качественное водоснабжение и водоотведение города, принимая беспрецедентные меры безопасности.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

2500 сотрудников "РКС-Самара" обеспечивают бесперебойное водоснабжение и водоотведение города Самары. Все объекты ресурсоснабжающего предприятия — насосно-фильтровальные станции, станции подкачки, городские очистные канализационные сооружения, цеха эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, диспетчерская служба — всегда работают в круглосуточном режиме, без выходных и праздников.

Вода, поднимаемая из Волги или из подземных источников, проходит все необходимые степени очистки и контроля качества и соответствует всем нормам. Стоки, собираемые со всего города, очищаются механическими, биологическими и химическими способами. Лабораторный контроль качества воды и очистки стоков усилен. Руководство предприятия находится в постоянном контакте с администрацией Самары и управлением Роспотребнадзора.

Обращаем внимание жителей, что в соответствии с требованиями по профилактике распространения вирусной инфекции центры обслуживания клиентов "РКС-Самара" с 30 марта посетителей не обслуживают. Однако операторы кол-центра продолжают принимать звонки по телефону 207-25-40 и отвечать на вопросы, связанные с начислениями и оплатой услуг водоснабжения и водоотведения. Все обращения, направленные на сайт компании или на электронную почту info@samcomsys.ru, отрабатываются в обычном режиме.

"РКС-Самара" просит своих абонентов внимательно отнестись к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, Роспотребнадзора и других территориальных органов власти и максимально снизить количество личных походов в места скопления людей.

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