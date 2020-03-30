16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сбербанк не будет ограничивать снятие наличных в банкоматах из-за коронавируса Банк МСП прокредитовал строительство оздоровительного центра в Новокуйбышевске Юрий Багателия признан банкротом из-за долга перед "Фиа-Банком" в 957 млн рублей Пристрой к ЦУМу "Самара" пустят с молотка "Эл-Банк" банкротит Анатолия Волошина

Банки Финансы

Альфа-Банк предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания в А-Клуб

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания. Для участия в акции необходимо присоединиться к А-Клубу до 1 июля 2020 года и держать под управлением банка от 500 тыс. долл. в Москве — это вдвое ниже обычных условий. Аналогичная акция действует и для регионов.

Фото: предоставлено Альфа-Банком

Для действующих клиентов условия также станут лучше, они получат бесплатное обслуживание при совокупном балансе от 700 тыс. долл. для Москвы и 300 тыс. долл. для регионов.

"В период нестабильности фондовых рынков и курсов валют, в момент, когда другие банки фактически отменяют долларовые депозиты, мы хотим поддержать наше действующее сообщество выгодными условиями по private-обслуживанию. Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами и надеемся, что они позитивно оценят наше новое предложение — рассказывает руководитель А-Клуба Алина Назарова. — Даже в текущей ситуации наши сервисы позволяют работать с банком удаленно, обеспечивая весь спектр наших услуг".

Клиенты А-Клуба получают лучшее, что может предложить банк, в том числе семейные сервисы, специальные курсы конвертации валют и специальные условия по депозитам, снятие наличных в банкоматах любых банков без комиссии, профессиональные юридические консультации, консьерж-сервис, а также услуги личной команды поддержки — финансового советника и инвестиционного консультанта. Для клиентов в Москве А-Клуб предлагает услуги биометрического депозитария, который работает круглосуточно, и его можно посетить без присутствия сотрудника банка.

В феврале 2020 года международный журнал Euromoney признал А-Клуб победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях. А-Клуб признан безоговорочным лидером в категориях Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million), Family Office Services и Research and Asset Allocation Advice. В августе 2019 года Альфа-Банк возглавил ежегодный рейтинг Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking.

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5