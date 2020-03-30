Альфа-Банк предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания в А-Клуб

А-Клуб, подразделение Альфа-Банка по работе с крупным частным капиталом, предлагает новым клиентам год бесплатного обслуживания. Для участия в акции необходимо присоединиться к А-Клубу до 1 июля 2020 года и держать под управлением банка от 500 тыс. долл. в Москве — это вдвое ниже обычных условий. Аналогичная акция действует и для регионов.

Для действующих клиентов условия также станут лучше, они получат бесплатное обслуживание при совокупном балансе от 700 тыс. долл. для Москвы и 300 тыс. долл. для регионов.

"В период нестабильности фондовых рынков и курсов валют, в момент, когда другие банки фактически отменяют долларовые депозиты, мы хотим поддержать наше действующее сообщество выгодными условиями по private-обслуживанию. Мы строим долгосрочные партнерские отношения с клиентами и надеемся, что они позитивно оценят наше новое предложение — рассказывает руководитель А-Клуба Алина Назарова. — Даже в текущей ситуации наши сервисы позволяют работать с банком удаленно, обеспечивая весь спектр наших услуг".

Клиенты А-Клуба получают лучшее, что может предложить банк, в том числе семейные сервисы, специальные курсы конвертации валют и специальные условия по депозитам, снятие наличных в банкоматах любых банков без комиссии, профессиональные юридические консультации, консьерж-сервис, а также услуги личной команды поддержки — финансового советника и инвестиционного консультанта. Для клиентов в Москве А-Клуб предлагает услуги биометрического депозитария, который работает круглосуточно, и его можно посетить без присутствия сотрудника банка.

В феврале 2020 года международный журнал Euromoney признал А-Клуб победителем в рейтинге private banking сразу в трех номинациях. А-Клуб признан безоговорочным лидером в категориях Super Affluent Clients (US$ 1 million to US$ 5 million), Family Office Services и Research and Asset Allocation Advice. В августе 2019 года Альфа-Банк возглавил ежегодный рейтинг Forbes среди банков, оказывающих услуги private banking.