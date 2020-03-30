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Музеи и выставки Культура

Музей им. Алабина выпускает подкасты и онлайн-экскурсии

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 марта, музей им. Алабина запускает на официальных онлайн-площадках серию виртуальных экскурсий по основной экспозиции.

Сотрудники отделов истории и фондов музея готовят очередной выпуск подкаста "12 месяцев. 120 лет. Come back" (12+). Цикл подкастов погрузит слушателей в повседневную жизнь жителей Самары начала XX века. К этому же периоду обращается авторская рубрика сотрудника отдела фондов Екатерины Елисеевой "Open фонды" (12+), посвященная отдельным предметам городского быта.

Начинает работу лекторий, посвященный музею. Короткие видеосюжеты будут рассказывать об отдельных предметах и о стоящей за ними истории. Героями выпусков станут барельефы, мозаика с В. И. Лениным, панно в зале "Куйбышев в годы Великой Отечественной войны" на основной экспозиции, гобелены в кинозале. Рабочее название лектория — "Музей ее глазами" (12+). Автор и ведущий проекта — сотрудник отдела культурно-образовательных программ, экскурсовод, искусствовед Яна Травкина.

Кроме того, посетителям, хорошо знающим музей, будет предложено проверить свои знания экспозиции и пройти тест ВКонтакте.

2 апреля музей приглашает виртуально познакомиться с выставкой "Плакаты "Окна ТАСС" (12+). Фондовым плакатам, отражающим напряженную борьбу Советского Союза с нацистской Германией, будет посвящена статья на платформе "ВКонтакте". В Музее Модерна начнется цикл лекций о модерне в видеоформате, пройдет экскурсия по одной комнате музея от сотрудников и будет опубликована информация о выставках, проходивших в музее в течение последних семи лет.

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