В Похвистневе пьяный мужчина попал под поезд, но остался жив

Утром 29 марта на 1255 км КбшЖД, примерно в километре от станции Похвистнево под грузовой поезд попал 62-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в черте города на участке, где запрещено переходить пути.

В прокуратуре пояснили, что очевидцев происшествия нет, системой видеонаблюдения этот участок пути не оснащен, камер видеофиксации в кабине машиниста грузового поезда тоже нет. Но тормозная система, системы световой и звуковой сигнализации грузового поезда были исправны.

По словам машиниста, приближаясь к 1255 км, он увидел лежавшего на путях мужчину. Машинист сигналил, и мужчина начал отползать с рельсов. В итоге даже экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

Пострадавшего доставили в Похвистневскую ЦРБ с оскольчатым переломом правого бедра со смещением. Также выяснилось, что мужчина был пьян.

В связи со случившимся Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.