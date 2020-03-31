На скандально известного похоронщика заявили в полицию за очереди у морга

30 марта в Железнодорожный райотдел полиции поступило заявление от сотрудницы Самарского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которая просит привлечь к ответственности известногов регионе похоронщика Азата Туймасова.

По словам заявительницы, мужчина мешает нормальному функционированию учреждения, устраивая около места выдачи тел автомобильные заторы, в результате чего граждане не могут вовремя забрать тела близких для похорон.

Действительно, 11 марта у морга на ул. Лунной была замечена очередь из катафалков. Тогда Туймасов пояснял самарским СМИ, что случилось это по вине администрации учреждения, которая препятствует работе конкурентов, готовых дешевле оказывать услуги по обмыванию и одеванию покойников. Якобы морг это делает за 12 тыс. руб., а частники берут с клиентов вдвое дешевле.

30-летний Туймасов является председателем собрания представителей городского поселения Волжский и депутатом собрания представителей Красноярского района. Кроме этого в 2018 г. он зарегистрировался индивидуальным предпринимателем, указав основным видом своей деятельности "организацию похорон и представление связанных с ними услуг".

Азат Туймасов активно комментировал скандальную ситуацию, возникшую в феврале 2019 г., когда на площади Славы был выставлен гроб с телом, которое якобы не смогли во время захоронить из-за разборок между кладбищенскими тружениками. Его фамилия упоминалась и в связи с уголовными делами, связанными с похоронным рынком.

Конкурентная война в сфере ритуальных услуг в Самаре идет уже не первый год. Есть в ней и погибшие. Так в мае 2017 г. был убит боец смешанных единоборств Якудзы (в миру Владимир Попов), представлявший силовой блок одной из противоборствующих групп ритуальщиков. Он был застрелен после того, как выступил на стороне ООО "Дом ангелов" в конфликте с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".