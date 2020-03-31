СамАрт 3 апреля покажет на YouTube спектакль "Счастливый Ганс"

Самарский ТЮЗ 3 апреля, в 16:00, на YouTube покажет детский спектакль "Счастливый Ганс" (6+).

Премьера драматурга Михаила Бартенева и режиссера Александра Кузина состоялась в 2005 г. в рамках фестиваля "Золотая репка". Шатер (спектакль играется не на сцене, а в специально выстроенной палатке-балагане) выставили прямо на траве в с. Ширяево.

На видеозаписи роли исполняют заслуженные артистки России Роза Хайруллина, Ольга Агапова, Маргарита Шилова, артисты Павел Маркелов, Владимир Сапрыкин и артисты оркестра Василий Тонковидов, Николай Замоздра.

У спектакля богатая фестивальная жизнь: он становился участником десятка международных театральных форумов, в том числе в Эстонии, Хорватии, Австрии, Иране, Японии, Корее. Через год после премьеры "Счастливый Ганс" принял участие в благотворительной программе "Театры — детям Беслана", а позже артисты сыграли спектакль в рамках внеконкурсной программы Национального фестиваля-премии "Золотая Маска" — "Детский weekend".