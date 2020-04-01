Адвокаты Самарской области попросили оставить им право на перемещение

Губернатору Самарской области Палатой адвокатов Самарской области направлено обращение с просьбой сохранить право перемещение для оказания услуг населению, сообщает пресс-центр ПАСО.

Напомним, что с 31 марта постановлением губернатора Самарской области ограничено право граждан покидать места проживания.

Соответствующие ограничения не распространяются, в том числе на деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Постановлением не прекращено производство следственных и иных процессуальных действий органами дознания, следствия и суда, в которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ обязательно участие адвоката.

В целях соблюдения прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, учитывая необходимость беспрепятственной работы адвокатов, губернатору Самарской области Палатой адвокатов Самарской области направлено обращение с просьбой о внесении изменений в абзац четвертый пункта 9 Постановления губернатора Самарской области от 30.03.2020 № 64 и дополнении его после слов "правоохранительных органов" словами "адвокатов и адвокатских образований".

Разрешить передвижение адвокатов по территории Самарской области при предъявлении удостоверения адвоката по форме, утвержденной Приказом Минюста России от 05.10.2016 № 223 "Об утверждении формы удостоверения адвоката и порядка его заполнения".

Дать соответствующие указания и разъяснения органам, осуществляющим контроль за соблюдением ограничений, предусмотренных Постановлением Губернатора Самарской области от 30.03.2020 № 64, в части обеспечения профессиональной деятельности адвокатов в условиях пандемии коронавируса.