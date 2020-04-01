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Здравоохранение Общество

Поликлиники региона получили более 100 автомобилей для работы в усиленном режиме

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По поручению главы региона Дмитрия Азарова участковым врачам, педиатрам, терапевтам, врачам общей практики выделили автомобили для работы в условиях эпидемии коронавируса.

Городские и районные власти, а также правительство Самарской области предоставили почти 100 легковых автомобилей для первичного звена, чтобы медработники оперативно добирались до пациентов.

Поликлиническая служба региона работает в усиленном режиме. Медработники оказывают помощь на дому пациентам с ОРВИ и другими заболеваниями, ведут патронаж лиц из групп риска (пациенты с хроническими заболеваниями и старшее поколение), осуществляют медицинское наблюдение за контактными лицами.

Эти мероприятия направлены, в том числе  на исключение посещения пациентами поликлиник с целью профилактики распространения вирусных инфекций.

Напомним, в настоящее время проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра в поликлиниках области приостановлено.

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