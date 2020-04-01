В регионе ждут анализов 22 человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус

В Самарской области ожидают результатов анализов 22 госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об это сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки было получено 25 отрицательных результатов анализов из центра "Вектор" и ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе было выявлено 15 случаев заражения коронавирусом - шесть в Самаре и девять в Тольятти. Двое из болевших уже выздоровели. Состояние 12 пациентов оценивается как удовлетворительное, одного - стабильно тяжелое.