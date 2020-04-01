За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции

За сутки 31 марта - 1 апреля полицейские выявили в Самарской области 45 человек, не соблюдавших режим самоизоляции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Сергей Гольдштейн.
В отношении нарушителей составили 29 административных материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, которые направят в Роспотребнадзор.
И еще за сутки полицейские собрали 10 административных материалов по ст. 19.4 КоАП РФ, которые передадут в суды для определения меры наказания нарушителям.
Статья 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).
Это нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Статья 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госнадзор")
Часть 1 - Неповиновение распоряжению или требованию должностного лица влечет предупреждение или административный штраф для граждан - от 500 до 1000 рублей; для должностных лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.
Часть 5 - Невыполнение законных требований должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, влечет административный штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.