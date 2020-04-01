За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции

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За сутки 31 марта - 1 апреля полицейские выявили в Самарской области 45 человек, не соблюдавших режим самоизоляции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Сергей Гольдштейн.