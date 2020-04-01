16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции В регионе ждут анализов 22 человек, госпитализированных с подозрением на коронавирус Состояние одного из больных коронавирусом в Самарской области остается тяжелым Поликлиники региона получили более 100 автомобилей для работы в усиленном режиме Как обезопаситься, если дома есть заболевший коронавирусом

Здравоохранение Общество

За сутки полицейские нашли в Самарской области 45 нарушителей режима самоизоляции

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 269
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

За сутки 31 марта - 1 апреля полицейские выявили в Самарской области 45 человек, не соблюдавших режим самоизоляции. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Сергей Гольдштейн.

В отношении нарушителей составили 29 административных материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, которые направят в Роспотребнадзор.

И еще за сутки полицейские собрали 10 административных материалов по ст. 19.4 КоАП РФ, которые передадут в суды для определения меры наказания нарушителям.

Статья 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий).

Это нарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от 100 до 500 рублей; на должностных лиц - от 500 до 1000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Статья 19.4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего госнадзор")

Часть 1 - Неповиновение распоряжению или требованию должностного лица влечет предупреждение или административный штраф для граждан - от 500 до 1000 рублей; для должностных лиц - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей.

Часть 5 - Невыполнение законных требований должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, влечет административный штраф для должностных лиц от 5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3