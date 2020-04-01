Выставки галереи "Новое пространство" можно будет увидеть через видеоэкскурсии

СОУНБ приглашает на видеоэкскурсии по галерее "Новое пространство".

На сайте библиотеки можно будет увидеть выставку грампластинок "Винил" и международную художественную выставку "Поле действия".

Экскурсия по выставке "Поле действия" представляет собой серию небольших видео. Руководитель галереи "Новое пространство", художник и куратор международных проектов в России и за рубежом Неля Коржова в тандеме с руководителем Средневолжского филиала ГЦСИ в составе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина Романом Коржовым знакомят практически со всеми экспонатами выставки "Поле действия", рассказывают историю создания работ, пытаются объяснить художественные высказывания классиков совриска.

В рамках выставки "Винил" заведующая отделом искусств Ирина Загорулько рассказывает о собрании богатых аудиофондов библиотеки. В экспозиции представлены редкие грампластинки: классическая музыка разных лет; сборник "Великие мастера русской сцены", где о Константине Станиславском, Федоре Шаляпине, Антонине Неждановой, Александре Остужеве рассказывают известные советские дикторы, а также записи голосов Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского. Среди ярких артефактов - виниловый диск "Л.И.Брежнев - Герой Народной республики Болгария".