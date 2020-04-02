Расписание трансляций самарских спектаклей в Интернете

Самарские театры не только организуют флешмобы, но и транслируют в Интернете записи своих спектаклей.

"СамАрт" 3 апреля покажет спектакль Александра Кузина "Счастливый Ганс" (6+).

Театр драмы выкладывает записи снятых с репертуара спектаклей: уже доступны моноспектакль Олега Белова "До третьих петухов" (12+) и спектакль Максима Кальсина "Примадонны" (16+).

Театр "Самарская площадь" 2 апреля в 19:00 транслирует спектакль "Иллюзии" (16+), 4 апреля - "Ревизор" (16+), 7 апреля - "Человек из Подольска" (16+), 9 апреля - "Вишневый сад" (16+).

Тольяттинский театр "Дилижанс" показывает спектакли в группе: 3 апреля в 19:00 - "Песни западных славян" (12+), 4 апреля в 11:00 - "Сказка об Иване крестьянском сыне, Ненаглядной Красоте и Кощее Бессмертном" (0+), 4 апреля в 17:00 - "Преступление и наказание" (12+), 5 апреля в 11:00 - "Тайна падающего кирпича" (12+), 5 апреля в 17:00 - "Новые приключения Аладдина" (0+).

Тольяттинский театр "Колесо" открывает доступ к спектаклям, снятым с показа, и транслирует читки современных пьес.

Театр-студия "Грань" с 3 до 6 апреля откроет доступ к записи "Фрекен Жюли" (16+). Кроме того, в течение трех месяцев в проекте "Золотая Маска online" на сайте онлайн-кинотеатра Okko можно посмотреть запись спектакля Дениса Бокурадзе "Король Лир".