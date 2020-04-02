В Самарской области за самоизолированными проследят с помощью технологий

В Самарской области будут контролировать самоизолированных с помощью информационных технологий.

В четверг, 2 апреля, поручение до конца дня проработать варианты дистанционного контроля руководителю департамента информтехнологий Константину Преснякову дал губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что информационные технологии для контроля за режимом карантина уже привлекли в Москве, где вводят QR-коды, и в Татарстане, где разрешение на выход из дома планируют предоставлять через СМС.

Напомним, в Самарской области, чтобы остановить распространение инфекции были введены ограничения на перемещение.