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Общество

В Самарской области за самоизолированными проследят с помощью технологий

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области будут контролировать самоизолированных с помощью информационных технологий.

В четверг, 2 апреля, поручение до конца дня проработать варианты дистанционного контроля руководителю департамента информтехнологий Константину Преснякову дал губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отметим, что информационные технологии для контроля за режимом карантина уже привлекли в Москве, где вводят QR-коды, и в Татарстане, где разрешение на выход из дома планируют предоставлять через СМС.

Напомним, в Самарской области, чтобы остановить распространение инфекции были введены ограничения на перемещение.

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