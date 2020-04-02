На подростков, угнавших автомобиль и сопротивлявшихся полицейским, могут возбудить уголовное дело

Советский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ начал доследственную проверку по факту нападения на полицейских, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в ночь на 31 марта двое подростков 2003 года рождения угнали автомобиль и катались по городу, пока их не остановили полицейские. При задержании нарушители оказали сопротивление сотрудникам ДПС.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ ("Угон автомобиля") и ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителей власти").