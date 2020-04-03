Вячеслав Малеев: "Начинается плавный запуск экономики области"

Председатель комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы поделился с Волга Ньюс своим мнением относительно того, что происходит с промышленностью и бизнесом в регионе и каковы его дальнейшие перспективы.

— Вячеслав Михайлович, как оцениваете сложившуюся ситуацию в регионе с учетом недельного простоя производств и меры, которые уже приняты и принимаются для поддержки бизнеса в настоящее время?

— Есть несколько категорий предприятий, для которых уже предусмотрены меры поддержки. Во-первых, это субъекты, относящиеся к группе малого и среднего предпринимательства (МСП), вторая группа — это стратегические предприятия. Таких в нашей стране около 600.

Но пока из этого списка выпали компании, которые являются крупными, но не являются стратегическими. По ним сейчас готовится отдельное решение в правительство РФ.

В Самарской области под эту категорию попадает большое количество предприятий, среди них "Завод им. Тарасова", "Металлист", "Экран", "Гидроавтоматика", "Авиаагрегат".

Что касается этого удара с остановкой в неделю. В свете вчерашнего постановления ситуация, по сути дела, перенесена на уровень регионов, которые уже должны в зависимости от того, как развивается эпидемия, принимать решения, какие предприятия можно запускать, какие нет.

Например, в Самарской области сегодня принято решение о запуске АвтоВАЗа. И соответственно, сейчас вся цепочка поставщиков также заработает. Видимо, потом придется принимать решение и по цепочке, обеспечивающей продажи, и запускать весь цикл производства автомобилей.

ТПП СО сможет выдавать бизнесу заключения о форс-мажоре Торгово-промышленная палата Самарской области получила право засвидетельствовать обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажора) и выдать соответствующее заключение. Об этом рассказал Волга Ньюс председатель палаты Валерий Фомичев.

Помимо этого с понедельника запускают производство "Ростсельмаш", "КамАЗ" и другие предприятия. Наш авиационный кластер будет сейчас запускаться, ГК "Ростех" приняла решение о запуске своих предприятий, так как у них гособоронзаказ. То есть начинается плавный запуск экономики.

Это важно для региона в целом, потому что это все связано и с налогами, и с зарплатами, и с доходами бюджета, соответственно. Нам крайне важно, чтобы экономика сегодня не потеряла своего темпа, своей жизнеспособности.

Сейчас в зависимости от того, кто сколько простоял, каждый будет считать убытки. Пока мы не видим до конца всей картины. Но можем сказать, что недельная остановка хоть и нанесла ощутимый урон предприятиям, пока он не критический. И я считаю, что промышленность РФ готова справиться с такой ситуацией. Тем более что меры поддержки уже сейчас в правительстве готовы к выходу. Меры по МСП, например, уже выданы, и там понятно, что те, кто потерял 30% объемов и больше, получат возможность прокредитоваться под нулевую ставку под выплату заработной платы на шесть месяцев.

Сейчас каждый день выходят новые решения, мы их мониторим. В понедельник упакуем недельную информацию и поймем, кому и как можно помогать. Министерство промышленности Самарской области очень активно себя ведет в этом плане: большое количество информации в интернет-ресурсах выкладывает, в мессенджерах.

— Допустим, АвтоВАЗ сейчас запустится, но продажи его ведь все равно просядут. Что с этим делать?

— То, что продажи немного просядут, это точно, потому что люди недополучат средства и, соответственно, появится некоторый отложенный спрос. Но если дальше не будет никаких остановок и мы сможем сдержать ситуацию с коронавирусом, я думаю, в июне-июле ситуация сбалансируется.

— Меры поддержки, которые принимаются для МСП, особенно для сферы услуг, достаточны, на ваш взгляд? Как считаете, стоит ли по завершении пандемии ожидать массового банкротства среди представителей малого и среднего бизнеса?

— Мы видим, как довольно эффективно правительство действует, выпущен комплекс мер поддержки. Фактически сегодня те, кто потеряли 30% объема, имеют возможность уйти на кредитные каникулы и на полгода у них отодвигается график платежей по кредитам. Также сейчас принято решение неначислению штрафов и пеней в случае несвоевременной оплаты по энергоресурсам, включая газ, воду и так далее.

По налогам подобные меры обсуждается: смещение платежей по ним тоже не будет наказываться пенями и штрафами на определенный период. Поэтому мер достаточно много, все зависит от того, сколько предприятия простоят. Если они простоят неделю, то этого более чем достаточно — все нормально, все должны выжить и сохранить рабочие места. Если же какие-то компании простоят месяц и больше, то, соответственно, будет более сложная ситуация.

Мы будем наблюдать за тем, как развиваются события. На полгода запрещено введение процедур банкротства. Но если ситуация будет носить явно негативный характер, то, конечно, регионы будут выходить на правительство, для того чтобы провести новые меры поддержки, для того чтобы сегодня выполнить главную задачу, которую президент озвучил в своем обращении к россиянам, — сохранить рабочие места.