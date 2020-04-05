В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

В понедельник, 6 апреля, в Самарском регионе объявлен желтый уровень опасности: местами ожидается усиление северо-западного ветра 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Также синоптики прогнозируют дождь со снегом. С полным прогнозом погоды на ближайшие дни можно ознакомиться здесь.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует оставаться дома и быть предельно внимательными на улице: не оставлять детей без присмотра, не прятаться у стен домов, остановок, под рекламными щитами, не стоять у линий электропередач.