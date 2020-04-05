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Общество

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 6 апреля, в Самарском регионе объявлен желтый уровень опасности: местами ожидается усиление северо-западного ветра 15-18 м/с, сообщает Приволжское УГМС.

Также синоптики прогнозируют дождь со снегом. С полным прогнозом погоды на ближайшие дни можно ознакомиться здесь.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует оставаться дома и быть предельно внимательными на улице: не оставлять детей без присмотра, не прятаться у стен домов, остановок, под рекламными щитами, не стоять у линий электропередач. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

 

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