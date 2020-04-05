ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о том, что в связи с увеличенными сбросами воды через гидроузел Жигулевской ГЭС с 5 апреля ожидается повышение уровня воды в Волге.
Возможно подтопление прибрежных зон.
ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о том, что в связи с увеличенными сбросами воды через гидроузел Жигулевской ГЭС с 5 апреля ожидается повышение уровня воды в Волге.
Возможно подтопление прибрежных зон.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82