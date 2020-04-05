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ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о том, что в связи с увеличенными сбросами воды через гидроузел Жигулевской ГЭС с 5 апреля ожидается повышение уровня воды в Волге.