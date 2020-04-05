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Общество

С 5 апреля ожидается повышение уровня воды в Волге

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о том, что в связи с увеличенными сбросами воды через гидроузел Жигулевской ГЭС с 5 апреля ожидается повышение уровня воды в Волге.

Возможно подтопление прибрежных зон.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи)

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области 8 (846) 337-72-82

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