16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре построят гостиницу для Центробанка и две церкви Минстрой признал невозможной достройку еще двух долевок Строительство ЖК "Аквариум" в Самаре начнется в мае Компания "Наш Двор-Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки Мэрия Самары отклонила проект планировки 109 квартала

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре построят гостиницу для Центробанка и две церкви

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 91
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре подвели итоги публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Заключение опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документу, Центральный банк России получил разрешение на строительство гостиницы площадью 4080 кв. метров в Октябрьском районе. По данным публичной кадастровой карты Самарской области, объект возведут на месте бывшего общежития по адресу ул. Печерская, 34.

Кроме того, в Самаре появятся две новые церкви. Местная религиозная организация "Церковь Святого Креста" возведет объект культа в районе дома № 154 по ул. Ново-Садовой. Площадь участка — 4627 кв. метров. А православный Приход храма в честь Святителя Николая поселка городского типа Береза получит площадку в 3128 кв метров во 2 квартале пос. Береза.

Гид потребителя

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3