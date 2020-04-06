В Самаре построят гостиницу для Центробанка и две церкви

В Самаре подвели итоги публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. Заключение опубликовано на сайте мэрии города.

Согласно документу, Центральный банк России получил разрешение на строительство гостиницы площадью 4080 кв. метров в Октябрьском районе. По данным публичной кадастровой карты Самарской области, объект возведут на месте бывшего общежития по адресу ул. Печерская, 34.

Кроме того, в Самаре появятся две новые церкви. Местная религиозная организация "Церковь Святого Креста" возведет объект культа в районе дома № 154 по ул. Ново-Садовой. Площадь участка — 4627 кв. метров. А православный Приход храма в честь Святителя Николая поселка городского типа Береза получит площадку в 3128 кв метров во 2 квартале пос. Береза.