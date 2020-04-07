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Здравоохранение Общество

В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам прошлой недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снизилась на 29,9%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за неделю было зарегистрировано 9232 случая ОРВИ и гриппа, из которых 4096 - в Самаре.

Заболеваемость ниже эпидпорога на 29,33%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%.

Среди лабораторно обследованных пациентов преобладают вирусы гриппозной этиологии - 65,9%. Из них основная доля (63,3%) приходится на вирус гриппа А (H1N1)-2009 (свиной грипп). Среди вирусов негриппозной этиологии на парагрипп приходится 74%, аденовирус - 26%.

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