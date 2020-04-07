В регионе снизился уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

По итогам прошлой недели заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самарской области снизилась на 29,9%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Всего за неделю было зарегистрировано 9232 случая ОРВИ и гриппа, из которых 4096 - в Самаре.

Заболеваемость ниже эпидпорога на 29,33%, при этом в возрастной группе от 15 лет и старше сохраняется его превышение на 3,64%.

Среди лабораторно обследованных пациентов преобладают вирусы гриппозной этиологии - 65,9%. Из них основная доля (63,3%) приходится на вирус гриппа А (H1N1)-2009 (свиной грипп). Среди вирусов негриппозной этиологии на парагрипп приходится 74%, аденовирус - 26%.