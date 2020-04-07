"РКС-Самара" повторяют акцию "Увидь Бобра и получи подарок"!

Регистрация в личном кабинете ресурсоснабжающей организации позволяет передавать показания приборов учёта водоснабжения и оплачивать квитанции не выходя из дома, что особенно важно сейчас. При оплате через личный кабинет комиссия не взимается. Также в личном кабинете всегда можно посмотреть историю показаний и платежей. Это очень удобно.

В апреле 2020 года "РКС-Самара" запускает акцию "Увидь Бобра и получи подарок". На экране компьютера или смартфона каждого 100-го зарегистрировавшегося появится изображение Бобра — корпоративного талисмана РКС и всплывёт информационное окно со словами: "Поздравляем! Вы — очередной 100-й пользователь, прошедший регистрацию на сайте! Оплата услуг, полученных в предыдущем месяце, будет произведена за счёт ООО "Самарские коммунальные системы".

Но если у абонента есть долг за услуги водоснабжения и водоотведения, бобра он не увидит. Акция проводится только для добросовестных абонентов. Поэтому должники смогут в ней получить приз только в том случае, если до регистрации оплатят все квитанции "РКС-Самара".

В ходе акции подарки ждут не только сотых зарегистрировавшихся, но и многих других. Регистрируйтесь в личном кабинете на сайте samcomsys.ru и получайте сюрпризы.