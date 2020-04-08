16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области вылечились оба ребенка, заболевшие коронавирусом Жители региона, страдающие от самоизоляции, могут обратиться к психологам онлайн Вылечившейся от коронавируса в Тольятти оказалась знакомая первого в регионе пациента с подтвержденным COVID-19 В Тольятти выписали пациента, вылечившегося от коронавируса В Самарской области подтвердился очередной случай инфицирования коронавирусом

Здравоохранение Общество

Жители региона, страдающие от самоизоляции, могут обратиться к психологам онлайн

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым тяжело постоянно находиться дома.

Как рассказала директор областного центра Ольга Кулькова, новое направление оказания психологической помощи гражданам представляет собой онлайн-консультацию и рассчитано на тех, кто находится на самоизоляции.

"Предоставление услуги происходит посредством видеосвязи по предварительной записи на консультацию к психологу по профилю, исходя из той проблемы, которую заявляет обратившийся. Это могут быть семейные проблемы, вопросы, связанные с одиночеством, повышением тревожности и другие моменты. Позвонив по телефону, гражданин попадает к специалисту первичного приема, который, коротко обсудив с обратившимся заявленную проблему, записывает клиента к профильному специалисту по конкретной проблеме", - пояснила Кулькова.

Вместе с тем в центре продолжают оказывать экстренную психологическую помощь по телефону. Она предоставляется как  несовершеннолетним, так и взрослым гражданам, и здесь основной акцент делается на пожилых граждан.

С 3 апреля за онлайн-консультацией в центр обратились 63 человека. По телефону за тот же срок консультации получили 143 взрослых, 43 пожилых человека в возрасте старше 65 лет, на детский телефон доверия поступило 48 звонков.

По словам специалистов, большинство звонков связано с обострившимся чувством одиночества, тревогой за своих близких. Нередко поступают звонки от пожилых  людей, которым просто необходимо общение с надежным собеседником, который просто выслушает.

Много вопросов касается внутрисемейного взаимодействия. "Родители, не привыкшие так много времени проводить в ограниченном пространстве со своими детьми подросткового возраста, вдруг обнаружили, что их дети выросли, - говорит Ольга Кулькова. - Поступают звонки и от детей, которые не готовы к вторжению в их личную жизнь в таком объеме. На мой взгляд, все дело в том, что взрослые слишком часто многое откладывают на потом. Вот сейчас это "потом" как раз и наступило, и нужно постараться это переосмыслить и постараться провести время с пользой для своей семьи".

Получить консультацию психолога взрослым и пожилым гражданам можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до  12:00 по телефонам 8 800 100 21 15, (846) 958 22 58, (846) 958 66 66. Детский телефон доверия 8 800 2000 122 работает круглосуточно.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3