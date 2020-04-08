Жители региона, страдающие от самоизоляции, могут обратиться к психологам онлайн

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в областном центре социальной помощи семье и детям онлайн и по телефону начали оказывать психологическую помощь людям, которым тяжело постоянно находиться дома.

Как рассказала директор областного центра Ольга Кулькова, новое направление оказания психологической помощи гражданам представляет собой онлайн-консультацию и рассчитано на тех, кто находится на самоизоляции.

"Предоставление услуги происходит посредством видеосвязи по предварительной записи на консультацию к психологу по профилю, исходя из той проблемы, которую заявляет обратившийся. Это могут быть семейные проблемы, вопросы, связанные с одиночеством, повышением тревожности и другие моменты. Позвонив по телефону, гражданин попадает к специалисту первичного приема, который, коротко обсудив с обратившимся заявленную проблему, записывает клиента к профильному специалисту по конкретной проблеме", - пояснила Кулькова.

Вместе с тем в центре продолжают оказывать экстренную психологическую помощь по телефону. Она предоставляется как несовершеннолетним, так и взрослым гражданам, и здесь основной акцент делается на пожилых граждан.

С 3 апреля за онлайн-консультацией в центр обратились 63 человека. По телефону за тот же срок консультации получили 143 взрослых, 43 пожилых человека в возрасте старше 65 лет, на детский телефон доверия поступило 48 звонков.

По словам специалистов, большинство звонков связано с обострившимся чувством одиночества, тревогой за своих близких. Нередко поступают звонки от пожилых людей, которым просто необходимо общение с надежным собеседником, который просто выслушает.

Много вопросов касается внутрисемейного взаимодействия. "Родители, не привыкшие так много времени проводить в ограниченном пространстве со своими детьми подросткового возраста, вдруг обнаружили, что их дети выросли, - говорит Ольга Кулькова. - Поступают звонки и от детей, которые не готовы к вторжению в их личную жизнь в таком объеме. На мой взгляд, все дело в том, что взрослые слишком часто многое откладывают на потом. Вот сейчас это "потом" как раз и наступило, и нужно постараться это переосмыслить и постараться провести время с пользой для своей семьи".

Получить консультацию психолога взрослым и пожилым гражданам можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 12:00 по телефонам 8 800 100 21 15, (846) 958 22 58, (846) 958 66 66. Детский телефон доверия 8 800 2000 122 работает круглосуточно.