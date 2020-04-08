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Суды Происшествия

В Тольятти мужчина получил три с половиной года колонии за обман владельцев банковских карт

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор 35-летнему безработному жителю Краснодарского края, которого обвиняли в четырех кражах с банковских счетов (п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В 2018 г. мужчина с двумя сообщниками рассылал жителям Красноярского края, Тюменской, Свердловской областей и Республики Удмуртия SMS с ложной информацией о блокировке банковских карт. Злоумышленники общались с жертвами по телефону от имени сотрудников службы безопасности ЦБ России, просили "в целях разблокировки карт" сообщить номер карты, срок ее действия и СV-код, указанный на оборотной стороне. Потерпевшие послушно сообщали все данные для перевода денег. После этого злоумышленники запрашивали еще и пароли, которые приходили на телефонные номера владельцев счетов. Эти данные жертвы также сами сообщали ворам.

Общий ущерб составил 122 тыс. рублей. Во время следствия эту сумму полностью погасили.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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